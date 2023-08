Nancy Frangione 1953. július 10-én született Massachusettsben. 1977-ben szerepelt először tévében Tara Martinként az All My Children című sorozatban. A színésznő hatalmasat alakított az Another Worldben is, hat évig folyamatosan, de később is visszatért időnként a képernyőre a produkcióban. A hírről a Bors is beszámolt.

Nancy Frangione, 'Another World' and 'All My Children' Actress, Dies at 70 https://t.co/bVqqnBwiNa — The Hollywood Reporter (@THR) August 23, 2023