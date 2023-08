Mint korábban írtuk, 13 hónap házasság után válik Britney Spears és fiatal férje, Sam Asghari. Az eredetileg fitneszedzőként ismerttá vált férfi döntött úgy, hogy beadja a válókeresetet, ez valószínűleg nagyon letaglózta az egyébként is rossz állapotban lévő énekesnőt, aki most egy elképesztő összeesküvéselmélettel állt elő fiatal férjéről.

Britney Spears valószínűleg nagyon rossz néven vette, hogy 13 évvel fiatalabb szerelme úgy döntött, elhagyja őt alig egy év házasság után. Bár kapcsolatuk már évekkel ezelőtt, 2016-ban elkezdődött, valami nagyon félresiklott a kapcsolatukban, Asghari azt is mondta, hogy Spears fizikailag is többször bántalmazta őt a kapcsolatuk alatt.

Az énekesnőt aggódva figyelik a közösségi oldalán, főleg azóta, mióta szabadult édesapja gyámsága alól, talán ez is közrejátszhatott abban, hogy a férfi úgy döntött elválik feleségétől. Spears feltűnően furcsán viselkedik, mióta önálló lett, többen azt is feltételezték róla, hogy drogokat fogyaszt, ezért viselkedik így. Már gyerekei is teljesen elfordultak tőle, inkább apjukkal élnek, anyjukkal már egyáltalán nem tartják a kapcsolatot.

Britney Spearsnek a válás valószínűleg egy kegyelmdöfés volt, ezért is vádolja súlyos dologgal a fiatal férjét. Az énekesnő azt állítja, hogy Sam Asghari az édesapja kémje volt a kapcsolatuk alatt, aki olyan információkkal látta el Jamie Spearst, hogy fenn tudják tartani a gyámságot, cserébe az edző hozzáférhetett az énekesnő pénzéhez.

Britney-nek oka van azt hinni, hogy Sam titokban együtt dolgozott az apjával, Jamie-vel már a kapcsolatuk korai szakaszától kezdve - mondta egy neve elhallgatását kérő ismerős a Daily Mailnek.

Sam olyan információkkal látta el Jamie-t, amelyek segítettek abban, hogy a lányt bezárva tartsa a agondnoksága alatt. Cserébe Sam hozzáférést kapott hozzá és a pénzéhez. Britney most úgy érzi, hogy Sam végig becsapta őt" - magyarázta az ismerős.