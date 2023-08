Molnár Anikó a Ripostnak beszélt az OnlyFans-oldaláról és újabb terveiről, itt említette meg, hogy szívesen magával vinne egy férfit a Maldív-szigetekre.

"Nyáron nem igazán jutott időm a pihenésre, jó lenne ezt télen bepótolni. Ez az anyagiaktól is függ, nagy általánosságban elmondható, hogy csak a nagyon gazdagok járnak télen nyaralni. Egy Maldív-szigeteki utat két főre el tudnék képzelni magamnak. Egyelőre nem tudom, kivel mehetnék, persze barátnőt is hívhatnék, de 47 évesen már inkább férfival mennék. Egy pasival lenne jó, de még várom a társam" – mondta.