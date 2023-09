"Egy ideje igyekszünk egyedi, a megszokott főzőműsoroktól eltérő, figyelemfelhívó, különleges promókkal támadni. Egy kommandós, majd egy emberrablós tematikájú kisfilm után valami olyan ötletre volt szükség, ami ismét szakmai kihívás elé állított minket. A legjobb ötletek mindig spontán születnek: a műsor felvételének egyik délutánján összefutottam a séfekkel a TV2 udvarán, és azonnal szóba hozták, hogy vajon idén mit fogunk kitalálni... Akkor még nem tartottunk a promó ötletelés tényleges fázisában, de elejtettem egy olyan mondatot, hogy még az is lehet, hogy idén meg sem állunk Toszkánáig. Viccnek indult, promó koncepció lett belőle. Ki kell tűnni a médiazajból, olyan tartalomra van szükség, amire a nézők biztosan odafigyelnek. Mi másra nem, ha egy olyan promóciós filmre, amiben csak olaszul beszélnek?! Beleszerettünk az ötletbe, megvalósítottuk" - mondta megkeresésünkre Popol Márta.

Galler András videóklip rendező, művésznevén Indián az legtöbbet foglalkoztatott hazai klipkészítő. Életérzést akartak átadni a promóval, szerinte ez sikerült is. "Ez a harmadik évad, hogy mi csináljuk a műsor promóját, Popol Mártával mi kreatív alkotótársak vagyunk. Két extrém film volt eddig, de most ellentétes irányba fordultunk, egy jó életérzést akartunk megmutatni, ennek az eredménye ez az olaszos hangulatú szpot. Nincs benne magyar szó, ezért is örülök, hogy elfogadták a tervet. Az emberek ingerküszöbét el kellett, hogy érje a promófilm, és úgy láttuk, erre mindenképp jó lesz" - mondta az Origónak.

Olaszországban szerettek volna forgatni eleinte, de az nehézségekbe ütközött, viszont Leányfalun találtak egy kitűnő helyszínt. "90 százalékban amúgy olaszok szerepelnek a filmben, egy-két statiszta is volt, de nekik is van olasz kötődésük. Olaszok a felszolgálók, séfek. Az olasz nyelv, a borok, a hangulat miatt szerintünk átjön a toszkán hangulat. A nézőben kellemes érzéseket kelt" - mondta a rendező.

Popol Márta elmondta, hogy végül a hazai megvalósítás mellett döntöttek: "Ezáltal viszont még nagyobb volt az igény bennünk, hogy itthon kell az olasz életérzést megvalósítani. Ahhoz pedig olaszok kellenek! És akkor ki máshoz fordul az ember? Giannihoz! Az ő bevonásával és segítségével szakmabeli, olasz kollégák szerepeltek a promóban."

A különleges koncepció különleges helyszínt igényelt. "Szerencsére a promó elkészítésére felkért Independent Film gyártó céggel már hosszú évek óta tökéletes összhangban dolgozunk, értjük egymást. Tudták, hogy mit kell keresni. Megtalálták a magyar Toszkánát. A film fő helyszíneként a Leányfalun található, csodálatos Sorg-villa segítette az álmunk megvalósulását. A műemlék védelem alatt álló épületegyüttes jelenleg az önkormányzat tulajdonában van, és elsősorban esküvői, rendezvény és forgatási helyszínként kerül bérbeadásra" - mondta az Origónak a promóciós vezető.

Két napos volt a forgatás, pontosabban másfél: egy napot vitt el a kúriánál a munka, illetve külön kellett leforgatni az autós jeleneteket, eleve olyan szerelőműhelyt kerestek, amely beleillik a hangulatba. Odavitettek két régi olasz kocsit, a séfek pedig nagyon élvezték, tetszett nekik, hogy ismét formabontó filmet készítettünk a műsoruknak - mesélte a rendező.

Érdekesség, hogy pár nappal a forgatás előtt derült ki, hogy a toszkán család Mamma főszerepére felkért olasz hölgy családi okok miatt mégsem tud részt venni a produkcióban. "Hirtelen kellett megoldást és új szereplőt találnunk. Hamar kiderült, hogy családi vonalon van egy olasztanárnőnk, aki tökéletesen alkalmas volt kinézet és korosztály szempontjából is a szerepre, ráadásul boldogan elvállalta a feladatot. Legnagyobb szerencsénkre, hiszen színésznőként és 'olaszként' is zseniálisat alakított" - tette hozzá Popol Márta.

A műsor szeptember 4-én indul a TV2-n.