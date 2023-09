Korábban már megírtuk, felröppent a pletyka, miszerint Marics Peti egy szőke lánnyal volt egy gyorsétteremben. Ez pedig azt is jelentheti, hogy az énekes szakított Kovács Gyopárral, akivel egyébként kapcsolatuk soha nem erősítették meg.

"Ez full komoly, láttam TikTokon egy videót, ahol lencsevégre kapták őket együtt", illetve "Én is ott voltam a live-ba, tényleg valós. Tudom, ez fáj a sok Marics-fan kislánynak. Szerintem inkább örülni kéne ennek. Legyenek boldogok, én azt mondom" – írta két hozzászóló. Most viszont kiderült, valaki Gyopár nevében regisztrált az Instagramra és üzeneteket is küldözget. Állítólag azt is írta, hogy nem érdekli, ha utálják Peti rajongói, ő csak nyugalmat szeretne maga körül. Azokkal a lányokkal pedig, akik az énekesről álmodoznak, nem tud és nem is szeretne mit kezdeni. Erről a Metropol számolt be. Az igazi Kovács Gyopár egy korlátolt ideig elérhető Instagram történetben üzent.