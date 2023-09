Túlságosan elfoglalt Károly király, ezért nem találkozik a fiával – számolt be róla a Daily Mail, amit a Blikk vett észre. A Buckingham-palota egyik bennfentese mondta ezt a lapnak, aki azt is elárulta, hogy Vilmos herceg hónapok óta nem beszélt Harryvel. Nem is tervez kibékülni vele, nagyon kiborult testvére könyvén, amiben róla is rengeteget írt.