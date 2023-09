Hétfő este indul a TV2-n a Séfek séfe ötödik évada, amiről a zsűri három tagja, Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András meséltek a Mokkában. "Nem tudunk lehiggadni. Azt gondolom, hogy ez a műsor azért is jó, mert mind a hárman komolyan vesszük, és ezért fent tudjuk tartani a feszültséget, mert mi is nyerni akarunk – és ezt próbáljuk átadni a versenyzőknek" – mondta Krausz, vagyis a sztriptíz és legalább egy borzalmas étel mellett nagy veszekedésekre is lehet számítani. További részletek a videóban.