Már év elején kezdett terjedni a hír, hogy válságban van Király Viktor és Virág Anita házassága, amit aztán nem is tudtak megmenteni, hiába próbálkoztak: most már biztos, hogy elválnak, külön utakon folytatják. Mi állhatott a háttérben, és hol tartanak most?

Király Viktor és Virág Anita kisfia, Kolen számára épp elkezdődött az óvoda, miközben a szülők válnak, Anitának egyedülálló anyukaként kell szembenéznie a nagy feladattal – derült ki a feleség friss Instagram-posztjából, amelyben új időszámításról írt:

A napokban írtunk csak arról, hogy az énekes és felesége már a válópert készítik elő az ügyvédeikkel, a házasságuk azonban már jóval hamarabb tönkrement, egy ideje már külön éltek. A nyilatkozatuk szerint a kisfiukat közösen, egymást támogatva, szeretetben akarják nevelni, a válóper során azonban nemcsak a gyermekelhelyezésről, de a szadai otthonukról és közös cégükről is meg kell állapodniuk – vagyis nem kizárt, hogy lesz még köztük vita.

Már év elején terjedt a pletyka

Arról, hogy a házasságukkal nincs minden rendben, már év elején elkezdett terjedni a pletyka, azt is több forrás megerősítette, hogy külön költöztek egymástól. Egy ideig próbálták tagadni a dolgot, majd Király Viktor szűkszavú nyilatkozatban elismerte, hogy valóban válságba került a házasságuk. Sajnos azt be kell vallani, hogy egy ideje tényleg hullámvölgyben vagyunk a feleségemmel. Gyerekünk boldogsága és nyugalma számunkra a legfontosabb, ezért arra kérjük a média munkatársait, hogy ezt fogadják el" – kérte akkor az énekes, aki eleinte feltűnően harcolt is a szerelméért, de aztán feladta a küzdelmet.

A kezdeti híresztelések szerint akkor került válságba a házasságuk, amikor Király Viktor hosszabb időre otthagyta a családot az Ázsia Expressz miatt, testvére, Király Linda is akkortájt követte ki sógornőjét a közösségi oldalakon – ami egyértelmű jele volt a viszonyuk megromlásának.

Azóta kiderült, hogy a problémák valószínűleg mélyebben gyökereztek, egy ismerősük szerint lényegében arról volt szó, hogy Anita soha nem vált a Király család részévé. Anita nem igazán tudott beilleszkedni a családba, inkább a saját szüleit preferálta azután is, hogy édesanya lett. Hiába élnek hozzájuk közelebb Viktor szülei, ő előbb ment Kecskemétre, vagy utaztatta fel az édesanyját onnan, mint hogy az anyósáéktól kérjen segítséget. Távolság, videotelefon ide vagy oda, a Király szülők konkrétan jobban ismerik és több időt töltöttek a kis Kai-jal, mint Kolennel" – magyarázta a család közeli barátja, aki azt állította, hogy az Egyesült Államokban élő Ben kisfiával jobb a nagyszülők kapcsolata, mint az itt élő unokájukkal, amiért Király-Virág Anitát tartották felelősnek.

Azt nem tudni, hogy az ellenszenv honnan indult, de állítólag Király Viktor ikertestvérének feleségét mindig is sokkal jobban kedvelték a szülők, mint Anitát, aki szintén nem kereste valamiért a család társaságát, egyszerűen nem fogadták egymást a bizalmukba.

Próbálkoztak a kapcsolatuk helyrehozásával

Viktor és Anita mindenesetre így is próbálkoztak egy ideig a kapcsolatuk helyrehozásával, az énekes több randevúra vitte a feleségét, Anita születésnapját is együtt töltötték márciusban, rögtön utána pedig kettesben utaztak Törökországba. "Azt érzem, nagyon jó úton haladunk Anitával, de semmit sem szeretnénk elkiabálni. A 39. születésnapomra kaptam tőle ezt a hétvégét, és kicsit mindketten úgy éreztük magunkat, mint a kapcsolatunk elején. Azt gondolom, nem mi vagyunk az első és az utolsó házaspár, akiknek gondjaik adódtak. Egy ilyen időszak nyilván nyomot hagy az ember lelkén, kedvén, de Anitával az első perctől mindketten azon voltunk és vagyunk, hogy megoldjuk a problémáinkat" – mondta még áprilisban Király Viktor.

Később Anita közzétett egy sejtelmes bejegyzést, amivel valószínűleg Viktornak üzent – onnantól kezdve pedig mindkettőjük viselkedése megváltozott, úgy tűnt, nincs számukra visszaút. Takarítsd ki az életedből mindazt, ami káros, visszahúz, leural, meggyötör. Fontos, hogy a helyére kerüljenek a dolgok, tudod, mint a rendrakásnál. Hogy tudd, ki és milyen helyet foglal el az életedben... Mi az, ami kell... és mi az, ami feleslegessé vált. Lehet, hogy fájdalmas lesz és kicsordul a könnyed, amikor egy-egy széttört újraragasztott dolgot egy mozdulattal kihajítasz (mert bíztál benne, hogy ugyanolyan lesz), és még az is előfordulhat, hogy utánanyúlsz, hogy »hátha mégis«... Ne áltasd magad. Ami eltört, az sosem lesz már olyan, mint volt. A repedések meglátszódnak, és mindig is ott lesznek – akár látod, akár nem" – írta.

Külön utakon folytatják

Anita elkezdett Viktor nélkül, a kisfiával utazgatni, először Cipruson, majd Horvátországban tűntek fel, többek számára pedig az is kérdés volt, hogy ezeken a nyaralásokon ki készítette róluk a fotókat. Megindult persze a találgatás, miszerint harmadik félnek is köze lehetett a szakításhoz – erről azonban egyelőre nem tudunk semmi biztosat.

Annyi biztos, hogy a pár már egyáltalán nem keresi egymás társaságát, és miközben Anitáról teljesen meztelen fotók is készültek mostanában, addig Viktor kicsit elhagyta magát, egy sajtótájékoztatón pocakosan, plusz kilókkal jelent meg. „Bizony ennek az élethez van köze. Ez előfordul, amikor az ember átmegy nehéz időszakokon és másra figyel, nem magára. Egy ilyen nehéz időszakon megyek keresztül már egy éve, most kezdek kijönni belőle. Ennyi" – mondta aznap, amikor a válásáról szóló hír is megjelent.