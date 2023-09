Kiszel Tünde elmúlt 60 éves, de továbbra is nagyon kedveli a fiatal férfiak társaságát. Most újra felbukkant az Instagram-oldalán az a titokzatos férfi, akivel korábban többször megjelent nyiilvános eseményeken és több közös kép is készült róluk. A kezében vörös rózsa van, az asztalon koktél és egyéb italok, de állítja, a látszat ellenére ez nem egy randevú, ők csak barátok.