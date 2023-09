A közösségi oldalaikról eltűntek a közös fotók, sőt már ki is követték egymást, de egyelőre egyikük sem erősítette meg, hogy váratlanul szakítottak. Állítólag már az összeköltözést tervezgették, egy hónappal ezelőtt még közös vakáción voltak Juliska kisfiával hármasban, de egy ismerős szerint nincsenek együtt azóta.

Minket is nagyon váratlanul ért, hiszen nagyon boldognak tűntek, már az összeköltözést tervezgették. Juliska egyelőre nem akar beszélni a történtekről, nagyon megviselte a szakítás és most a kisfiával közösen igyekeznek ezen továbblépni" - mondta a Blikknek a táncos egyik közeli ismerőse.

A Madách Színház táncosnőjének mostanában nincs szerencséje a szerelemben. Még 2020-ban jelentette be, hogy véget ért a házassága Sánta László színésszel. Azóta a szintén színész Nagy Balázzsal is alkotott párt, de nem tagadta, megfordult a fejében az is, hogy újrakezdi férjével.