Újabb mérföldkőhöz ért a Vodafone és a TV2 együttműködése, hiszen a TV2 elérhetővé teszi a streaming szolgáltatását a Vodafone TV platformján. A TV2 Play Prémium 2023. márciusától elérhető a Vodafone Magyarország egyes TV csomagjaiban, szeptember 6-tól pedig már a Vodafone TV-ről közvetlenül is megtekinthetők a TV2 Play Prémium streaming platform tartalmai. A szolgáltatással a felhasználók a TV2 Play tartalmain felül az exkluzív, Prémium tartalmakat is elérik a Vodafone TV-n keresztül elérhető applikációban, így mozifilmek, élő sportközvetítések és egyéb TV2-es tartalmak is elérhetővé válnak a számukra pár kattintással, akár nagyképernyőn is.