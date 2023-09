Fehér Tibor, azaz Beat mögött nehéz időszak áll. Az év eleji, botrányba fulladt Fekete Vonat koncert után még mélyebbre süllyedt, hiszen az abból befolyt bevételtől várta, hogy megoldódnak a gondjai. Végül a koncert veszteséges lett, így még több adóssága lett, nem tudott talpra állni. A legutóbbi hírek szerint teljesen eltűnt, barátai sem tudták hol van és nem adott semmilyen életjelet. Most előkerült, azt is elárulta, hogy milyen nagy dobásra készül.

Fehér Tibor Beat botrányt botrányra halmozott az elmúlt évben. Felesége elhagyta, ő pedig hajléktalanszállóra költözött. Kiderült, hogy rengeteg adóssága van, alkalmi munkákból próbálta összeszedni magát. Majd egy ideig barátainál lakott, online koncertet is szervezett, majd minden magyarázat nélkül visszamondta. Sokan felháborodtak, hiszen előre fizettek jelképes összeget a becsületkasszás eseményre, aztán magyarázatot sem kaptak arra, miért verte át azokat, akik még kíváncsiak lettek volna rá.

Ha megjelent, folyton megbotránkoztatta az embereket, a legmegdöbbentőbb az az interjú volt, melyen feltehetőleg ittas állapotban jelent meg. Nem sokkal a történtek után az aggódó ismerősei és barátai keresni kezdték a közösségi média felületeken, ugyanis senkinek nem adott magáról hírt, nem válaszolt a megkereséseikre sem. Most előkerült, és elárulta, hogy nagy dobásra készül és visszatér a színpadra.

Fehért Tibor Beat nem mással, mint Curtis egy jó barátjával, a rapper Hibriddel fog együtt dolgozni, akik a Teswér nevű formációban folytatják tovább. A két zenész sorstársat láthatott egymásban, ugyanis Hibrid mögött is nehéz időszak áll, ő komoly egészségügyi gondokkal küszködött, ugyanis tavalyelőtt kapott komoly agyvérzést. A Teswér formáció Hibrid nevéhez fűződik, nemrég jelentette be a csapat feloszlását, melyet érdekellentéttel indokolt.

Hibrid most úgy döntött, hogy folytatja a zenélést, a formáció marad, csak új tagokat szervezett maga mellé. Beaten kívül Drúval, valamint a Fiatal Veterán és a Flex művésznéven ismert rapperekkel alapította újra a bandát. Beat a saját közösségi oldalán jelentette be, hogy ő is csatlakozott a formációhoz.