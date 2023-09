Mint írtuk, apa lesz az Exatlon és a Farm VIP egyik legmegosztóbb sztárja, Mischinger Péter, akit a párjával, Nyitrai Judittal együtt a Párharcban is lehetett látni. Az újdonsült házaspár most a Mokkában beszélt a babavárásról, ott árulták el a gyerek nemét is: várhatóan márciusban kisfiuk fog születni. További részletek a TV2 videójában.