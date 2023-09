Mint írtuk, a Sztárban sztár legutóbbi győztese bár karrierjében egyre sikeresebb az utóbbi időben, magánéletében hatalmas problémákkal kellett szembenézzen. Másféléves kapcsolata váratlanul véget ért, amikor Gubik Petra megtudta egy idegen nőtől, hogy exe vele és más nőkkel is megcsalta őt. A színész-énekesnő azóta már egyre jobban érzi magát, élvezi a szabadságot és a szakmai sikereit. Most mégis meglepő dolog történt, ugyanis exének üzengetett a közösségi oldalán.

Talán Gubik Petra valóban túl van a szakításon és a csalódáson, melyet rengeteg utazással próbált felejteni. Rengeteg felkérést is kap, így nincs ideje unatkozni és szomorkodni, most már lehet készen is áll az új szerelemre, vagy egy régi felmelegítésére.

A csalódást okozó exe előtt Nagy Sándor színésszel alkotott egy párt a TV2 sztárja, vele sikerült békésen búcsút venniük egymástól. Most mégis meglepő, hogy milyen bizalmasan, egymással viccelődve üzengettek egymásnak nyilvánosan.

A színész közösségi oldalát nemrég feltörték, furcsa bejegyzéseket tettek közzé a nevében. Szerencséjére sikerült gyorsan visszaszereznie azt, majd tisztázni a helyzetet. Nagy Sándor posztja alatt rengetegen megjelentek, akik örültek, hogy kiderült a félreértés, Gubik Petra sem tudta ezt szó nélkül hagyni.

A volt szerelmespár nagyon bizalmasan üzent egymásnak, szinte flörtöltek, a színész az utolsó kommentben egy szeretetet szimbolizáló szivet is küldött a színésznőnek - írja a Blikk.