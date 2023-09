Nemrég kiderült, szakított Radics Gigi és gyereke édesapja. Az énekesnő karrierje azonban töretlenül szárnyal. Ő lesz ugyanis az egyik versenyzője a Dancing with the Starsnak és a Mutasd a hangod!-ban is feltűnik egy adás erejéig. Most szombaton láthatják és hallhatják majd a TV2-n a nézők, ahogy Radics Gigi és a szerencsés szereplő együtt duetteznek.