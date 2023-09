A Beat néven ismert Fehér Tibor félmeztelenül jelent meg a belvárosi kaszinó előtt, ahonnan szerinte alaptalanul dobták ki, és onnan mondta el a saját verzióját a hétvégén történtekről.

"Aki jönni akar megverni, most kezdje" – szólt vélhetően a biztonsági őröknek, majd azt kezdte el magyarázni, hogy törzsvendégként soha nem csinált semmilyen balhét a kaszinóban.

A Facebookra feltett videójában most azt állította, hogy idegenek kirabolták a Vörösmarty téren, eltűnt 25 ezer forintja, ami után rendőrt is hívott – a járőrök viszont pont a kaszinó előtt hallgatták ki, a biztonsági őrök pedig ezért nem engedték be. Ez után még dühöngött és fenyegetőzött egy sort, itt a teljes videó: