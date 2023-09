Az énekes új dala Break me címet kapta, és arról szól, hogyan álljunk fel a padlóról, ha egyik pillanatról a másikra egy kilátástalan helyzetben találjuk magunkat. Király Viktor még azt is hozzátette: jelenleg ő is egy nehéz időszakában van, ami meg is látszik rajta, de küzd azért, hogy kilábaljon belőle - írja a Ripost.

Az embernek mindig vannak nehézségei, és én sem vagyok kivétel. Ez sajnos meg is látszik rajtam, de a lényeg az, hogyha elesünk, akkor megtanuljunk újra felállni! Erről szól a Break me című dal

– osztotta meg az énekes.

A dalban olyan mondatok hangzanak el, minthogy: "mást nem csinálunk, csak veszekedünk", illetve "néha nehéz elbúcsúzni és azt mondani, hogy éld az életed, én is élem a sajátom". Ez egyben egy vallomás is lehet az elmúlt hónapokról, hiszen bár nem beszéltek róla, mindenki tudta, hogy valami nem stimmel ebben a házasságban.