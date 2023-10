Most rendezték meg a Billboard Latin Music Awardsot, a díjátadó alkalmából pedig egy latin hetet tartottak, amelyre Shakira is meghívást kapott. A 46 éves énekesnőnek sikerült magára hívni mindenki figyelmét, ugyanis szexi bőrruhában és combcsizmában jelent meg az eseményen. Az Instagramjára is feltöltött néhány képet, melyekre sorra kapja a bókokat.