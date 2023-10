Mint ismert, szombaton, október 14-én indul a Dancing with the Stars újabb évadja a TV2-n, és ebben az évben a Megasztár korábbi győztese is látható lesz Baranya Dávid oldalán. Miközben az énekesnő bőszen készül az első élő show-ra és rengeteget izzad a próbateremben, arra is marad ideje, hogy férfi követőit kiszolgálja Instagram-oldalán. Újabb képén egy mélyen dekoltált, cipzáras felsőben látható.