Ördög Nóra rendkívül elfoglalt, de nagyon odafigyel arra, hogy a rengeteg munkája mellett a gyerekeire és külön a férjére is legyen ideje. Legutóbb Palkonyára utaztak el Nánási Pállal, ahogy ő fogalmazott, volt egy egyéjszakás kalandjuk.

Míg Ördög Nóra az Ázsia Expresszben látható a TV2-n esténként, férje, Nánási Pál fotós tehetségkutatója, a Big Shot is javában forog a csatorna részére. A pár a sok elfoglaltság mellett mindent megtesz azért, hogy időnként kettesben is elutazzanak, erről Ördög Nóra beszélt nemrég az Origónak adott interjújában. Most Baranya megyébe, a híres Palkonyára látogattak.

Egyéjszakás kaland. Nánási meglepetése volt még a szülinapomra, hogy valamikor elrabol valahova valamit csinálni

– kezdte bejegyzését Ördög Nóra, aki láthatóan, remekül érezte magát a községben.