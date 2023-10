Fekete Dávidnak új barátnője van, akit az Instagramon is szívesen mutogat – most pedig a kapcsolatukról is elárult pár részletet.

Fekete Dávid alig jött ki a börtönből, máris új barátnőt talált a 11 évvel fiatalabb Réka személyében, akiről már több fotót is mutatott az Instagramon:

Mivel a csalással vádolt énekes egyelőre nem hagyhatja el Győr területét, a távolabb élő Rékával csak úgy tudnak találkozni, ha a nő utazik. "Budapest mellett lakik, és gyerekekkel foglalkozik. Úgy érzem, nagyon ért a gyerekekhez, a kisfiam is majdnem szerelmes lett így pár nap után, nagyon jól kijönnek. Ez számomra egy nagy plusz, hiszen nekem fontos, hogy a gyermekeimet elfogadja, illetve azok is őt" – idézte a Blikk Fekete Dávidot, aki arról is beszélt, hogy miként áll most a tárgyalása.

"A tárgyalások mennek. Úgy gondolom és úgy érzem, a várakozásainknak megfelelően alakul minden. Nyilván ez egy kérdőjel az életemben, de bízunk a lehető legjobbakban" – mondta.