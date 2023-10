Maja eddig is rendszeresen tartotta a kapcsolatot édesanyjával. A családnak számos akadályt kellett leküzdenie, hiszen míg élt, Damu Roland nem fizetett gyerektartást, sőt, Edináék még a színész által hátrahagyott adósságok egy részét is megörökölték.

A gyámhivatal jó ideje figyeli, hogy Maja édesanyjának évek óta rendezett az élete, biztos munkahellyel is rendelkezik. A hivatal döntését azonban megsürgette egy nem várt, súlyos autóbaleset.

"Májusban volt egy nagy karambolom, hetekig lebegtem élet és halál között, több műtéten is átestem. Örök hálával tartozom a Baleseti Intézet dolgozóinak, hogy megmentették az életem, a Budakeszi Rehabilitációs Intézet orvosainak, ápolóinak pedig azért, hogy lábra tudtam állni, mert erejüket megfeszítve a legnehezebb körülmények között is a maximumot nyújtják. De legfőképpen édesanyámnak vagyok hálás, aki az én legkisebb fiamról és Majáról gondoskodott ez idő alatt, hisz a gyermekem apja dolgozik, így édesanyám hozta-vitte őket és látta el a két kicsit, de a lányom, Niki is nagyon sokat segített" – mesélte a Blikknek Katalin, aki azt is hozzátette, a balesete nagyban hozzájárult, hogy a hatóság júliusban úgy döntött, Maja felügyeletét visszakaphatja az édesanyja.