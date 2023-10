Mint írtuk, szeptember elején megszületett Vasvári Vivien harmadik gyereke (a mostani párjától az első), akiről már képet is mutattak. Az influenszer boldogan gondozza a kisfiát, azonban most nehezebb időszakot él meg: visszérproblémái miatt sürgősen meg kellett műteni. A visszerek már a terhessége alatt is megnehezítették a napjait, vélhetően a beavatkozás segít neki a fájdalmak leküzdésében.