Szombat este lezajlott a TV2-n a Dancing with the Stars új évadának harmadik élő show-ja, az izgalmas estéről itt olvashat hosszabban. Remekelt Krausz Gábor és Mikes Anna, a séf pedig először szólalt meg a kamerák előtt arról, hogyan éli meg a válást. Most a közösségi oldalán is üzent az élő show után, ami a Több, mint tánc alcímet kapta.