Elképesztő pénznyereménnyel és a Szerencsekerék fődíjával távozott a klarinétművész őrmester

A Szerencsekerék győztese katonazenészként általában protokolláris rendezvényeken lép fel, vagy a köztársasági elnök fogadásain, az augusztus huszadikai rendezvényeken, de katonai temetéseken, koszorúzásokon, megemlékezéseken is szoktak műsort adni. A 26 éves klarinétművésznek mozgalmas az élete, és nagyon jól jött neki a nyeremény, de ettől függetlenül nem lesz szerencsejátékos, mivel eddig is távol tartotta magát ezektől a dolgoktól. Viszont játszani nagyon szeret otthon a családdal, vagy barátokkal, ezért az élményért jelentkezett a Szerencsekerékbe is.

A klarinétművész nagyon örült az autónak, hiszen mozgalmas mindennapjait nagyban megkönnyíti majd

Fotó: TV2

Rengeteget társasozunk az ismerőseinkkel, barátainkkal sőt, a legidősebb nagymamámmal is jókat szoktunk mostanában UNO-zni.

Táblajátékban nálunk az Activity az örök favorit, amit mindig szívesen veszünk elő, ha van rá idő" - zárta gondolatait Czakó Kata.