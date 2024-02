Férjhez megy Jákob Zoltán elhagyott barátnője

Én mondtam, hogy semmi rossznak nem vagyok az elrontója, de nagyon sietni sem akarok, és egyébként sincs még gyűrű az ujjamon. Másnap elvitt az ismerőse egyik rendezvényházába, ami egyszerűen csodálatos volt. Nagyon megtetszett, és abban maradtunk, hogy idén vagy jövőre itt tartjuk majd az esküvőnket, ha megtörténik a lánykérés" – kezdte a TV2 sztárja egy interjúban. "Nagyon hirtelen jött az egész. December 9-én voltam egy disznóvágáson, ott találkoztunk. Január 7-én volt az első randink, és 13-tól vagyunk együtt, vagyis pont egy hónapja, de közben olyan, mintha már öt éve párkapcsolatban élnénk. Én úgy sejtem, hamarosan meglesz az eljegyzés, és még idén elkezdhetjük szervezni az álomesküvőnket, aminek a helyszíne már adott" - magyarázta Jákob Zoltán exe, aki azt is elárulta, már tervezik az együttélést.

Laci 40 percnyi autóútra lakik Budapesttől, és mivel tanév közben nem akarom kivenni a kislányomat az iskolából, reggel pedig sok lenne az ingázás, így nyárra hagytuk a költözést.

Mi megyünk majd hozzá, a gyermekem pedig majd új iskolában kezdi a következő tanévet. Nagy változás lesz ez neki is, ezért szeretnénk megajándékozni őt egy kiskutyával, mert imádja az állatokat, és így is szeretnénk kicsit melengetni a szívét... Hétköznap egyedül szoktam menni, hétvégén viszont mindig jön velem a kislányom is. Szerencsére Laci nagyon jól kijön vele, ami nekem különösen fontos volt. A gyermekem apukája is beleegyezett a költözésbe, így már semmi nem állhat az utunkba. Úgy érzem, megérkeztem és megtaláltam a Nagy Őt. Úgy néz ki, 32 évet kellett várnom rá, de megérte. Most már jöhet minden, ami a nagykönyvben meg van írva: eljegyzés, összeköltözés, esküvő és boldog élet együtt."