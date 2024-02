Hatalmas lehetőséget kapott a Sztárban sztár leszek! énekese

Nem teljes állásban foglalkozom ezzel. Mindig is próbáltam több lábon állni.

Tudom azt is, hogy nem szabad egyszerre sok mindennel foglalkozni, mert besokallhat az ember, de igyekszem helyén kezelni mindent, pláne, hogy hamarosan apuka leszek. Kicsit felgyorsult az életem a műsor óta, fejben és lélekben is készülök az apaszerepre" - magyarázta az énekes, aki figyelembe vette döntésénél azt is, hogy gyereke születik.