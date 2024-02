Kiderült az igazság Völgyi Zsuzsiról és 20 évvel fiatalabb párjáról

Év elején érkezett a hír, hogy Völgyi Zsuzsi szakított a nála 20 évvel fiatalabb Kökény Tamással (a Virtuózok 2016-os nyertesével), ezt azonban az énekesnő hamar meg is cáfolta: csupán félreértették a nyilatkozatát arról, hogy egyedül neveli a gyerekét.

Völgyi Zsuzsi most elárulta, hogy azóta is együtt vannak Kökény Tamással: "Jelentem, mi azóta is jól vagyunk, boldogok vagyunk együtt. Éljük a mindennapokat hárman a lányommal, na meg a kutyánkkal és nyuszinkkal.