Megdöbbentő változás történt Lékai-Kiss Ramónával - kép

Lékai-Kiss Ramóna a hétvégén felbukkant a TV2 nagysikerű zenés gameshow-jában, a Mutasd a hangod!-ban is, ahol teljesen megújult külsővel jelentkezett. A csinos műsorvezető megdöbbentette a nézőket és a követőit is, hiszen mindenki megszokta már, hogy a szinte védjegyévé vált hosszú szőke hajával látható. Most azonban valami újdonságra vágyott, így sokkal rövidebb, göndör fürtökkel ült be a zsűribe, mint ideiglenes segítő. Egyelőre úgy tűnik, hogy sikert arat az új frizurájával, hiszen rengeteg elismerő visszajelzést kap az Instagram-oldalán, volt, aki Lékai-Kiss Ramóna legjobb barátnőjéhez, Nyári Diához hasonlította a műsorvezető megújult külsejét.