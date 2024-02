Selena Gomez először mesélt a kapcsolatáról

Selena Gomez még év végén erősítette meg a hírt, hogy egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel legújabb dalán, a Single Soonon is közösen dolgoztak. Akkor több rajongó is aggodalmát fejezte ki, mivel szerintük a férfi nem illik az énekesnőhöz, ám erre az énekesnő rácáfolt, ugyanis most érzi magát a legboldogabbnak egész életében.

Az énekesnő egy műsor vendégeként arról beszélt, hogy párja mellett végre biztonságban érzi magát.