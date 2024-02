Selena Gomez smink nélkül mutatta meg magát - fotó

Selena Gomez még év végén erősítette meg a hírt, hogy egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel legújabb dalán, a Single Soonon is közösen dolgoztak. Akkor több rajongó is aggodalmát fejezte ki, mivel szerintük a férfi nem illik az énekesnőhöz, ám erre az énekesnő rácáfolt, ugyanis most érzi magát a legboldogabbnak egész életében. A minap az Instagram-történetében megosztott a követőivel egy fotót, amin smink nélkül látható, arca teljesen kisimult, és mosolyog a kamerába. Úgy tűnik a szerelem tényleg jót tett az énekesnőnek, ugyanis korábban bevallotta, hogy mentális problémái vannak, ugyanis bipoláris elmezavarban szenvedett.

Fotó: Selena Gomez / Instagram