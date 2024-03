A naptárdíva a mai napig sem szégyellős típus, szívesen mutatja meg magát nőies és sokat láttatni engedő ruhákba, akár bikiniben is. Most elutazott Siófokra, ahol egy wellnesshotelben lazított, a medence mellől pedig egy-két fotót is készített magáról, elsősorban hatalmas melleiről, melyek alig férnek el a bikinifelsőben.

A munka után egy kis lazítás!