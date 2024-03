Kitört a botrány a TV2-es modellek tenerifei luxusvillájában - képgaléria

Hét hálószoba, öt fürdőszoba várta a modelleket, de hiába az idilli környezet, a luxus, a lányok hatalmas balhét csaptak Tenerifén - részletek majd a vasárnap esti adásban lesznek. Természetesen fotózásuk is lesz kint, illetve catwalk (kifutón történő vonulás) is. A helyszínről, a villából posztolt Ördög Nóra műsorvezető is: