Kulcsár Edina is megszólalt a negyedik terhességéről

Mint írtuk, sok találgatás után kiderült, hogy igazak a híresztelések és Kulcsár Edina újra gyereket vár G.w.M-től. Bár közös kislányuk még nincs egyéves sem, mégis vállalták, hogy bővítik a családot, annak ellenére is, hogy már előző házasságaikból is nevelnek két-két kiskorú gyereket. Ezidáig a rapper osztotta meg a gondolatait a közösségi oldalán, most az egykori szépségkirálynő is megszólalt.

Most férje korábbi bejegyzése alatt reagált egy kommentre, melyben elárulta, hogy valójában hogyan érzi magát attól, hogy a negyedik gyerekét várja. Jobb a kis korkülönbség! Az eleje nehéz, de a gyerekek szempontjából meg szuper lesz - magyarázta döntésüket Kulcsár Edina, aki arra utalt, hogy biztos nagyon nehéz, ha két pici babáról kell gondoskodni, de a kis korkülönbség miatt jobban megértik majd egymást a gyerekek.