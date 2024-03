Majdnem elvált Cooky és Szécsi Debóra

A rádiós és 27 évvel fiatalabb párja látszólag nagyon jól vannak, Szécsi Debóra két kisfiút hozott a világra. A fiatal édesanya most elárulta, majdnem elváltak, amikor a Dancing with the Starsban együtt szerepeltek. Habár, még nem is menyasszonya Cookynak, ezzel kapcsolatban is volt egy-két szava.

A TV2 Szerencsekerék című műsorának csütörtök esti adásában a sportos Szécsi Debóra volt az egyik vendég, aki a műsor elején tisztázta, nem vette még el feleségül Cooky. "Nem vagytok még házasok?" – kérdezte meglepetten Kasza Tibi. Nem… de jó lenne!

– nevette el magát a fiatal anyuka, a gyűrűs ujját mutogatva a kamerába. Arról is beszélt, hogy amikor a Dancing with the Starsban együtt szerepeltek Cookyval, majdnem elváltak. A rádiós nehezen viselte, hogy profi tánctanárként Debóra irányított. Majdnem ötször elváltunk úgy, hogy nem vagyunk házasok. De jó volt amúgy!