Megműtötték Singh Vikit

A 38 éves énekesnő nemrég egy feszes, testhez simuló ruhában pózolt, így mutatta meg a plasztikai műtét eredményét, most pedig az állapotáról árult el néhány részletet. "A doktorúr szerint nagyon szépen alakulok, egyre szebb és laposabb a pocim, szinte nyoma sincs annak, hogy műtétem volt. Az eredmény pedig most fog majd csak igazán látszani, hiszen egyre-egyre feszesebb lesz majd a bőröm a kezelt területen! Alig várom, hogy a végén megmutathassam az előtte/utána eredményt!" - üzente Singh Viki, aki a napokban arról is beszélt, hogy sokáig gátlásokkal küszködött, ami a párkapcsolatára is kihatott.