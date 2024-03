Sokkoló képek: lebukott Jennifer Aniston és Sandra Bullock

A két színésznőt Jason Bateman felesége, Amanda Anka kísérte el.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Aniston és Bullock csak konzultáció miatt jártak az intézményben, vagy esetleg máris kés alá is feküdtek volna, de az biztos, hogy a klinika különféle kezelésekre és beavatkozásokra specializálódott. A klinika honlapja szerint Dr. Gordon, a The Retreat at Spitrock szépségklinika vezetője az arc- és orrplasztika legjobb szakorvosa, aki számtalan beavatkozást hajtott már végre. A férfi a legkorszerűbb technikákkal és eszközökkel végez műtéteket, melyek átlagosan 30 ezer és 100 ezer dollár között mozognak.

Sok ember azért plasztikásztat, hogy jobban érezze magát a bőrében. Ugyan vannak akik egy műtétnél többet nem vállalnak, de vannak olyanok is, akik nem bírnak leállni, és képesek elképesztő összegeket képesek elkölteni.