Teljesen eltorzult Cicciolina arca - fotó

A fiatal Staller Ilona érdekházasságot kötött egy olasz férfival, hogy világútlevélhez jusson, és kalandvágyból ment Milánóba, majd Rómába. A magyar sajtó 1987-ben fedezte fel, amikor olasz képviselő lett egy időre – de honnan indult a legismertebb magyar pornósztár, aki tinédzserként iskolai órák közötti szünetekben már az ablakban kellette magát, és akit az erkölcsrendészet vitt be, mert idős férfiakat ingerelt a mozi sötétjében? Kalandos életéről itt írtuk hosszabban.

Előszeretettel sminkeli magát, de régen is ezt tette – azonban a filterekkel is igen merészen bánik. Újabb képén már nem is hasonlít egykori önmagára.