Újabb részletek derültek ki T. Danny és Kecskés Enikő szakításáról

Mint írtuk, végleg véget ért T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata, akik sosem vállalták fel igazán egymást a nyilvánosság előtt. Bár a Dancing with the Stars ideje alatt egyértelművé vált, hogy egy párt alkotnak, nem sokáig tartott a felhőtlen boldogság, ugyanis a műsor után nem sokkal szakítottak. Eddig csak az énekes bejegyzéseiből lehetett rá következtetni, mi történt kettejük között, most újabb dalban üzent a modellnek, melyből elég sok részlet derül ki a szakítás körülményeiről.

Ezzel szemben az Ázsia Expressz legutóbbi évadából is ismert Kecskés Enikő egy sejtelmes videóval erősítette meg a híreszteléseket, melyben sírva sminkelte magát a tükör előtt állva, azóta viszont úgy tűnik, egész jól érzi magát a bőrében. T. Danny viszont azóta sem tudott túllépni volt barátnőjén, hiszen legújabb dala is egyértelműen a modellnek szól, amiben sok részletet elárul a szakítás körülményeiből, és egyértelműen kiderül, hogy nem ő kezdeményezte a dolgot. Nem találtad bennem, amit kerestél, szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél - hangzik el Bárcsak című dalában, de a következő szövegrészlet is sokat elmond a szakítás körülményeiről és a zenész jelenlegi állapotáról.

Remélem bárhol vagy, gondolsz még rám. A szívemnek záróra, nem lesz több lány. Sajnálom, babám, ha nem voltam jó hozzád, nem mondtam akkor, nem akartam, hogy láss. Nem érdemlem meg, nem kell megbocsáss, de sajnálom, babám, ha nem voltam jó hozzád” - idézi a Bors T. Danny dalából az egyértelműen Kecskés Enikőnek szánt sorokat. A bejegyzés megtekintése az Instagramon T. Danny (@tdanny_official) által megosztott bejegyzés