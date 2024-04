Átlátszó, lyukas ruhában ment a tengerbe a szinte meztelen Khloé Kardashian - képek

Családi nyaralásra utaztak a Kardashian nővérek, akik folyton mutogatják magukat a közösségi oldalaikon, ezért is van rengeteg követőjük. Először Kim Kardashian mutatott magáról merész bikinis fotókat, ezt követően húga, Khloé is feltöltött pár szexi felvételt, melyeken szinte meztelennek tűnik. A 39 éves realityszereplő egy áttetsző ruhában ment be a tengerbe, és a képeket elnézve szinte semmit nem visel alatta.

