Hátborzongató élményben volt része Ördög Nórának - videó

Ördög Nóra szokásához híven most is tájékoztatja kövteőit arról, hogyan zajlik az Ázsia Expressz új évadának forgatása a Fülöp-szigeteken, melyet épp most hagytak el, és útnak indultak Tajvanra, ahol nemrég hatalmas, 7,4-es erősségű földrengés volt, melyre az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Olyan erős rengés volt, hogy még a Fülöp-szigeteken is kihirdették a cunamiriadót, így elég hamar szembe kellett nézzen a stáb az ottani szörnyű körülményekkel.

Nem sokkal később erdőtűz miatt kellett változtaniuk a menetrenden, ugyanis épp ott lángolt az erdő, amerre a játékosok haladtak volna. De ha még ez sem lett volna elég, Ördög Nóra utolsó napjukról is tudott mutatni hátborzongató felvételt, amit még a Fülöp-szigeteken vett fel a manilai hotelszobájában, ahová 11 órát kellett autózniuk, hogy utána repülővel tovább tudjanak indulni Tajvanra.