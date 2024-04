Kőnig Anna az alapcsapat játékosa volt, öt hónapon át küzdött a dominikai forróságban, egy nappal a 15 milliós női döntő előtt esett ki, az Exatlon Hungary óta is sokan figyelik az életét. Tavaly eljegyezte a barátja, az esküvőt is megtartották, most pedig közös képpel jelentették be, hogy hamarosan bővül a családjuk.