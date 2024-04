Elvált Bódi Guszti

Egyikünk sem tett semmi olyat, ami okot adott volna a válásra. Tudom, hogy ez most fura kijelentés, de tényleg így van. Ő is, és én is 15 évig hűségesek voltunk egymáshoz. Mellette soha nem néztem félre, nekem ő volt a mindenem. Ő egy nagyon szép lány, gyönyörű a lelke is. Tökéletes volt a kapcsolatunk, egyetlen napot nem töltöttünk külön az elmúlt években, de mégis elmentünk egymás mellett. Talán, ami elindított minket ezen a lejtőn, az a családi mizériánk volt, még a Séfek séfe kapcsán. Az rengeteg problémát szült, amiket nekem kellett megoldanom. Ez vezetett el addig, hogy egyre többet vitáztunk, és végül úgy döntöttünk, hogy külön kell folytatnunk