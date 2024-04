Meglepő véleménye van a modellkedésről Kiszel Tünde lányának

Hunyadi Donatella elsősorban modellkedéssel foglalkozik 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, hiszen elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. Nemrég tánctudását is újra megmutathatta a Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel újra. Most a 22 éves lány elárulta, melyik irányba tervezi a jövőjét építeni, és mit gondol a modellszakmáról valójában.

Nézem a műsort, több lánnyal is dolgoztam már együtt korábban. Nagyon tetszik, hogy hiteles képet mutat a modellszakmáról.