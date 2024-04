Húsz év után vesztette el társát Vincze Lilla

A természet és az állatok iránti rajongásáról is híres Vincze Lilla, a Napoleon Boulevard énekesnője. Gyerekkora óta meghatározó az életében a kutyatartás, több németjuhász gazdája volt és máig támogatja a fajta mentését. Az eMeRTon-díjas előadó a Ridikül című műsorban beszélt arról, miért tartja fontosnak az állattartást.

„Mindig voltak állataim, kutyák és macskák is. A német juhászkutyáimat versenyeztettem is. Úgy tapasztaltam, hogy ha játékos módon fejlesztünk egy állatot, az neki és a gazdájának is jó. Sok emberi kapcsolatot köszönhetek annak, hogy gazdi lettem, és még ennél is több tanítást a kutyusaimnak. Úgy érzem, ők képesek jobb emberré tenni bennünket” – hangsúlyozta a Duna beszélgetőműsorának vendégeként Vincze Lilla.