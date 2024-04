Idegesen reagált az új szerelméről szóló pletykákra T. Danny

Hamarosan a TV2 Zsákbamacska című vetélkedőjében tér vissza a képernyőre T. Danny, azaz Telegdy Dániel, akit a tévénézők a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerhettek meg. A rapper Kárpáti Rebeka és Szente Vajk oldalán próbálta ki a műsorvezetést, és nagyon élvezte, korábban elmondta, hogy a legjobbkor jött a felkérés. T. Danny ezzel is szakítására utalt, amit a munka segített neki feldolgozni, egyrészt a zenélés, másrészt a forgatások.

Az egyik műsorvezető páros Szente Vajk és T. Danny alkotja

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo