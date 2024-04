Legnagyobb félelméről beszélt a TV2 súlyos beteg sztárja

Paprika Dorina sokat beszél betegségéről, elmondása szerint azért, hogy erőt adjon a hozzá hasonló problémákkal küzdő nőknek. Most elárulta, hogy a PCOS és inzulin rezisztencia betegsége miatt egy nagyon nagy félelme van, ami nem hagyja nyugodni.

Engem az egész nagyon megviselt. Nem tudni, hogy majd a jövőben hogyan lehet nekem gyermekem. Azért is határoztam el, mert ennek a betegségnek az átka, hogy nagyon nehezen esik teherbe az ember.

Most még nem szeretnék anyuka lenni, de itt vagyok 19 évesen, és lehet, hogy jelenleg is fennáll ez a betegség. Most megyek majd további szűrővizsgálatokra. Húzom, halasztom ezt a dolgot, és mi van, ha nekem nem lehet gyerekem? Tavaly határoztam el, hogy leküzdöm a betegséget, és meggyógyulok, és lefogyok, hogy az én példámból mindenki tanuljon, és szívjon annyi energiát magába, hogy más is képes legyen erre” - mondta Palik Lászlóék műsorában a fiatal lány, aki bár most még nem tervez gyereket, de tudja, hogy később szeretne édesanya lenni, ezért nagyon sokat foglalkoztatja a kérdés, vajon jó úton halad-e a gyúgyulás felé, egy év alatt 45 kilótól sikerült megszabadulnia és még mindig töretlenül követi az orvos utasításait.