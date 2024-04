Negyedik gyerekét várja TV2 sztárja

Már január végén elmaradt a menstruációm, ezért a biztonság kedvéért vettem egy terhességi tesztet, de az negatív volt. Kétségbe is estem, úgy voltam vele, hogy kész, vége, klimaxolok 42 évesen. Még a férjemnek, Petinek is elsírtam a bánatom, azt mondtam, hogy egy öregasszony vagyok. Semmilyen tünetem nem volt ugyanis, leszámítva azt a drasztikus hízást, ami minden terhességem első időszakában jellemző rám. Azt hittem, ez is a változó kor miatt van, pláne azért, mert izzadásos rohamok is gyötörtek" - magyarázta Sebestyén Katja, aki azt hitte terhességére, hogy változókorba lépett, majd ő is nagyon meglepődött, hogy gyereke születik.

Az énekesnő egyre több tünetét fedezte fel a terhességnek, így az első kudarc ellenére mégis vett egy újabb tesztet, hogy biztosra menjen, ekkor derült ki, hogy nem csalt a megérzése, valóban terhes és nem csak a klimax miatt van rosszul.