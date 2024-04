Mikes Annát ölelgeti Krausz Gábor újabb képén, nagy hírt jelentett be

Véget ért az idei Ázsia Expressz forgatása, a jelek szerint Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata stabil, annak ellenére, hogy heteken át rengeteg fárasztó forgatási napon, stresszes helyzeten estek át. A séf posztja alapján most érkezhettek haza Magyarországra.

Mikor láthatják a nézők?

Ördög Nóra pár napja a Media Hungary résztvevőinek üzent az Ázsia Expressz forgatási helyszínéről, Tajvanról, a videójából pedig hivatalosan is kiderült, hogy a most felvett ötödik évad mikor kerül képernyőre a TV2-n.

"Lassan a végéhez közeledik az eddigi legemberpróbálóbb Ázsia Expressz-évad forgatása. Tényleg csodálatos helyszíneken jártunk, ez minden fáradságért kárpótol bennünket, illetve nemcsak a gyönyörű helyszínek, hanem hogy milyen elképesztően kedvesek és befogadóak a helyiek. Ez így volt a Fülöp-szigeteken is, és így van itt Tajvanon is. A kilenc pár elképesztő elánnal küzd, nyilván, hiszen már tudják nagyjából, hogy mire vállalkoztak. Nagyon-nagyon elszántak, és a stáb is fantasztikus munkát végez, úgyhogy alig várjuk, hogy megmutassuk a végeredményt. Ez idén ősszel következik majd el TV2-n, úgyhogy addig tartsatok ki, mi is ezt tesszük, már tényleg nincs sok hátra" – mondta Ördög Nóra.

Kik vágtak neki a kalandnak?

Az Ázsia Expressz új évadának sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, a műsorvezető változatlanul Ördög Nóra.

A kilencedik páros L.L. Junior és fiatal barátnője, Dárdai Blanka, ők azonban rejtélyes körülmények között, később csatlakoztak a csapathoz.

Nem volt könnyű forgatás

Az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása kezdettől fogva nehézségekbe ütközött: először a stábbusz balesetezett, aztán cunamiriadó miatt aggódhattak a szereplők és a készítők, akiknek ezt követően pedig erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén.

A stáb a napokban is drámai pillanatokat élt át, hisz az éjszaka közepén földrengésre ébredtek. Ördög Nóra korábbi Instagram-videóján látható volt, hogy a műsorvezető már este kapott riasztást a telefonjára földrengésről, majd éjszaka is felébredt több rengésre. Kimondottan ijesztő volt számára, ahogy az egész épület kilengett, a hotelszoba falai nyikorogtak – a helyiek azonban többnyire nyugodtak maradtak, hozzá voltak szokva a hasonló helyzetekhez.