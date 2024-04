Új vetélkedőket és izgalmas sorozatokat jelentett be a TV2

A tévézési szokások alakulását illetően a prezentációban a programigazgató kitért arra is, hogy ez a szórakozási forma még mindig a legnépszerűbb Magyarországon, tavaly novemberben 8 milliós tömeget ért el a tévé legalább egy percre, míg ez a szám a kizárólag streaming-et fogyasztók esetében 100 ezer fő volt (célcsoport: A4+, tévével rendelkező magánháztartások). A piaci szereplőket csoportszinten vizsgálva 2023-ban a TV2 Csoport érte el a legnagyobb növekedést, a többi piaci szereplő stagnált, vagy csökkenést mutatott. A kábelportfóliót nézve is piacvezető a cégcsoport, a Mozi+ az ország 3. legnézettebb csatornája, a Top6 kábelcsatornából pedig 4 a TV2 Csoporté.



2024 tavasza: taroltak az új formátumok



2024-ben az eddig eltelt időszak is sikeresen alakult, mint Fischer Gábor kiemelte, a két új formátum, a Kincsvadászok és a Házasság első látásra taroltak a nézőknél, előbbit átlagosan kétszer annyian választották, mint a vele egyidőben futó RTL-es műsort, míg utóbbi hetek óta a nézettségi toplisták éllovasa, sőt, könnyen lehet, hogy az év legnézettebb műsorai közé is bekerül. A második évad előkészületei már javában zajlanak.

Nagysikerű formátumok a TV2 képernyőjén



Fischer Gábor előadásának legjobban várt része minden évben az elkövetkező időszak műsorainak prezentációja. Ahogy azt korábban bejelentették, április 27-én VIP különkiadással indul a tavalyi év legnézettebb műsorának, a Zsákbamacskának új évada, amit április 29-től hétköznap esténként láthatnak a nézők. Idén nem egy, hanem két műsorvezető páros segíti a játékosokat a szerencse útján, Marics Peti és Pető Brúnó, illetve segítőjük Stana Alexandra, valamint Szente Vajk és T. Danny, Kárpáti Rebekával kiegészülve. Idén is lesznek szórakoztató, megható és könnyfakasztó pillanatok, több autó és többmillió forint is gazdára lel a gameshow-ban.



Nagy visszatérők



2024 őszén több olyan korábbi, nagysikerű műsor is visszatér a képernyőre, melyek korábban már elnyerték a nézők szimpátiáját. Ördög Nóráék jelenleg is forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát, ami idén a Fülöp-szigeteken és Tajvanon zajlik, és szintén Nórával, valamint az ország kedvenc séfeivel érkezik a díjnyertes Séfek séfe legújabb szezonja is, hogy megtalálja azt a szakácsot, akinek a műsor által gyökeresen megváltozhat az élete. Új évad készül a Farm VIP-ből is, így nem maradnak a nézők gazdálkodó celebek nélkül. Idén ősszel visszatér a sorsfordító Újratervezés, ezúttal a TV2 Klubon, amiben nehézsorsú, kilátástalan helyzetben élő családok otthonait varázsolják újjá, Szabó Zsófi és Stohl András, valamint Szabó András Csuti vezényletével.

Realityk minden mennyiségben